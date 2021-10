Conductores de camiones volquetes solicitan pagos pendientes y ser tomados en cuenta en proyectos del Estado

Desde las 4:00 a.m. de este martes, un grupo de conductores de camiones volquetes cerraron gran parte de la Cinta Costera, como medida de protesta para exigirle a la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario de Panamá (AAUD) el pago de los servicios prestados hace varios meses para recolección de desechos y solicitarle al Gobierno Nacional que se le tome en cuenta en los proyectos estatales.

Noraida Gómez, secretaria de la Asociación de Camioneros Volquetes Unidos, expresó que han tenido infinidades de reuniones, han asistido a Presidencia y “hemos agotado el diálogo”.

Mencionó que el paro de este martes fue previamente anunciado, pero nadie se acercó a ellos para detener la acción. “Como el Gobierno solo entiende así (en paro), no queríamos esto, pero no hemos obtenido respuesta. Hemos sido golpeados desde antes de la pandemia, desde el gobierno de Varela, no tenemos fuente de trabajo. El presidente dice que nos tenemos que reinventar, pero reinventar ¿cómo? si entonces los empresarios y las personas que se ganan los proyectos en las licitaciones nos contratan con tarifas miserables y nos siguen asfixiando con el combustible”, explicó.

Según Gómez, se van a mantener en la Cinta Costera hasta recibir respuesta del presidente o de alguna autoridad del Gobierno Nacional.

En este cierre de vías participan camioneros de Los Santos, Herrera, Penonomé y Darién.