Conep interpone demanda de inconstitucionalidad contra decreto que establece márgenes de comerciacialización

Una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo N°16 de 26 de Julio de 2022, el cual establece el margen bruto máximo de comercialización para algunos productos importados, fue interpuesta la mañana de este miércoles por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), liderado por el abogado Rubén Castillo Gil.

El letrado expresó que esta acción forma parte de los reclamos judiciales correspondientes en relación con los decretos que se han emitido, luego de la "supuesta discusión en una mesa de diálogo con la cual no hemos estado de acuerdo porque ha sido excluyente".

"Pensamos que la mecánica que se debe utilizar para reducir el costo de vida no es la que se ha utilizado. Tal como ha ocurrido en otros países, la regulación de precios, la intervención masiva del estado en la actividad económica afecta a los ciudadanos", acotó Castillo Gil.

Enfatizó que el Consejo Nacional de la Empresa Privada defenderá la libre competencia, "estamos apoyando principalmente a los pequeños, medianos y micros productores que se ven también afectados por este tipo de medidas".

Agregó que también portarán ideas para resolver los problemas generados por la crisis producida por el alza del combustible.

Segunda fase de la mesa única del diálogo

El presidente del Conep tildó la segunda fase de la mesa única del diálogo como un "espejismo", ya que no se sabe cuáles son las reglas, no se sabe quién será el facilitador.

"El contenido parece que se está definiendo en esa mesa que hemos denunciado de excluyente y discriminatoria. Si esas son las condiciones es muy difícil que el sector privado participe en esa fase dos. No puede ser que nosotros no tengamos una participación en la definición de las reglas y la mecánica de cómo va a ser definido un diálogo, y eso no es conveniente para el país y para toda la sociedad", concluyó.