Conep señala que incapacidades por Covid-19 deberían ser normadas por las autoridades y no a criterio de las empresas

El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Rubén Castillo Gil, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), manifestó este jueves que el tema sobre la incapacidad de aquellos trabajadores que sean contacto estrecho o que salgan positivos por Covid-19, debería ser normado por las autoridades y no dejarlo al criterio de las empresas y colaboradores.

“Es un planteamiento que estamos haciendo, creemos que eso en alguna medida debería normarse, estimamos que si una autoridad le dice a una persona que no puede realizar sus labores por razón de que se encuentra en cuarentena o a la espera de un estudio o de una prueba por efecto de que ha tenido un contacto estrecho, esa persona entra dentro de los parámetros de la incapacidad porque es la autoridad la que le dice no puedes salir de tu casa a prestar tu servicio, tienes que quedar en cuarentena, pero sí creo que debería normarse para que no quede la solución de esa situación a merced de las partes, si hubiera una normativa sería más sencilla la aplicación”, expresó el abogado en RPC Radio.

Asímismo, el exministro de Salud, José Manuel Terán, manifestó que se debería establecer una mayor claridad en torno al tema de la incapacidad, así como una mejora sobre la vocería del mismo.

“La parte de los certificados de incapacidad, eso en realidad no está debidamente regulado, ayer escuchaba a dos asesores del Ministerio de Trabajo cada uno con una versión un poco diferente de la otra y esto nos lleva al tema de vocería, de la comunicación, para que un tema como este se maneje de una forma adecuada tiene que existir un vocero autorizado y no se puede ir diluyendo en distintos voceros que probablemente no conocen el tema y emiten una información que no es la correcta”, señaló Terán.

Castillo indicó que el aumentó de los contagios de la Covid-19 registrado en los últimos días está teniendo afectaciones en las empresas.

“Está afectando el funcionamiento de pequeñas, medianas y microempresas que en muchos casos han tenido que cerrar su actividad por efecto de que no tienen trabajadores disponibles y encima no estamos levantando la data con las organizaciones gremiales que amparan a estos sectores y obviamente es un que nosotros quisiéramos discutir con las autoridades”, remarcó.