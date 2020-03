Conforman Comité de Asesores Externos de Ética y Transparencia para la CSS

Celia Douglas

La Comisión Ad Honorem tiene la tarea de ofrecer aportes y hacer observaciones al modelo del manual de ética y conducta que desarrolla la CSS, dirigido a los servidores públicos, proveedores y asegurados.

La ex directora del Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción Alma Montenegro de Fletcher, dice que la iniciativa es un buen modelo para el resto de las instituciones públicas.



Por su parte, Luis Moreno presidente de la Fundación Panameña de Ética y Civismo dice que se ha escogido una calidad y presencia de personas distinguidas para el beneficio de la entidad.



Por otro lado, se le entregó a la directora de ANTAI Elsa Fernández la rendición de cuentas en formato digital de la labor realizada por la CSS durante la gestión 2018 – 2019.



Otras de las personalidades que conforman el comité están Juan Antonio Tejada ex defensor del pueblo, el abogado Roberto Troncoso, Victoria Figgie ex directora de la Unidad Financiera, entre otros.

Detalles del informe con Josué Villao