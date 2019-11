Consorcio HPC gana mayor puntaje para construcción de Línea 3 del Metro

Sergio Rivera

La mejor puntuación tras el análisis de las propuestas presentadas para la construcción de la Línea 3 del Metro de Panamá la obtuvo el Consorcio HPH Joan Venture conformado por las empresas coreanas Hyundai Engineering and Construction y Posco E and C, que sumó 893 puntos con sus propuestas técnica y económica.

Del proceso también participaron otros 3 consorcios. Consorcio ACPC Línea 3, China Railway Group Limited (no alcanzo el puntaje mínimo de la evaluación técnica) y el Consorcio Línea 3 FCC-CICSA-SKEC. Este último, fue descalificado por incumplimiento en cuanto al requisito mínimo obligatorio financiero del coeficiente de liquidez.

Una vez adjudicado el contrato, las empresas que conforman el Consorcio HPH Joint Venture tendrán un plazo de 54 meses para la ejecución del proyecto, tan esperado por la población de Panamá Oeste. Así lo dijo el director designado del Metro de Panamá, Héctor Ortega.

El ingeniero Roberto Roy, quien ha estado al frente de la construcción de las dos líneas ya existentes, dice que lo más conveniente es comenzar los trabajos a inicios del próximo año, aprovechando la temporada seca.

La Línea 3 contara con 25 kilómetros de longitud elevada y 14 estaciones ubicadas estratégicamente, con un recorrido contemplado de 45 minutos en trenes de 6 vagones cada uno y una capacidad para transportar hasta 20 mil personas por sentido durante las horas pico.

El ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, recordó que los fondos para comenzar los trabajos están contemplados en el Presupuesto General de la Nación para el 2020.

Durante el acto de apertura de propuestas de los consorcios participantes también se hizo público el precio de referencia de la obra, calculado en B/. 2,396,797,306.83.