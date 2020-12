Coordinadora Unidos por El Agro considera que discusión para eliminar la AUPSA, se encuentra en punto muerto

Celia Douglas

Los productores nacionales consideran inaceptable que en el articulado del proyecto de ley 164 que elimina la AUPSA, la nueva entidad tendría el mismo contenido político y administrativo sobre las importaciones de alimentos poniendo el riesgo su patrimonio agropecuario.

Aquiles Acevedo, coordinador del gremio explicó que persiste por crear una entidad de carácter autónoma, pese al rechazo de los productores.



Sin embargo, la discusión de la norma se mantiene en una subcomisión de asuntos agropecuarios en la Asamblea Nacional buscando consensos.

Nodier Díaz, dirigente de los arroceros dice que no es posible que con una agencia que vaya a dar tramites, tenga iguales competencias no establecidas en leyes existentes.



De no lograr un consenso los miembros de la Coordinadora no descartan hacer un llamado a las bases para formalizar una protesta a nivel nacional.

Detalles del informe con Josué Villao