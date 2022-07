Corina Cano acepta las críticas por participar en brindis y defiende temas prioritarios que deben ser debatidos en la AN

La diputada del partido Molirena, Corina Cano, quien participó del brindis el pasado viernes, luego de la instauración de la nueva directiva de la Asamblea Nacional, reveló este martes que "acepta y analiza las críticas con humildad".

Agregó: "No cabe duda que son situaciones que depende de la perspectiva de la que la tomen, me excuso y al mismo tiempo señalo de que fue un almuerzo-brindis entre nosotros, de forma privada y lo hicimos como compañeros de trabajo que luego de que salen de una larga jornada se reúnen para almorzar; pienso que se le ha dado una dimensión distinta, pero creo que ya es un tema que no quisiera ampliar".

Cano, al no querer ahondar en el controversial tema, se refirió a los temas prioritarios que considera que el pleno de la Asamblea Nacional (AN) debe debatir y que la gente está esperando.

A su juicio, se deben retomar puntos como los medicamentos y su alto costo, el veto pendiente sobre el tema de las reformas electorales, buscarle una solución al alto costo del combustible, la educación, entre otros.