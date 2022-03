Corina Cano sobre ley 18: 'Proyecto de ley da respuesta a la mujer que quiere registrar el nombre del niño no nacido'

La diputada Corina Cano, quien es la proponente del proyecto de ley 18 que se refiere al registro de niños concebidos no nacidos, la cual fue aprobada en primer debate el pasado 15 de marzo, explicó que esta normativa le da una respuesta a la mujer o madre que quiere hacer el regsitro del nombre o quiere tener acceso a esa despedida empática de su bebé.

Agregó que no existe un protocolo donde “yo como madre pueda decirle al hospital o el hospital me pregunte a mí: ‘¿usted quiere retirar los restos de su bebé para poder hacer la sepultura?’ eso no está escrito en ninguna ley en estos momentos y está taxativamente en la ley”.

Cano mencionó que antes de la aprobación en primer debate, se tuvo la presencia de más de 23 organizaciones que dieron su aval y firma por escrito apoyando dicho proyecto. “Más de mil personas dieron su firma señalando que estaban de acuerdo”, dijo.

Expresó que, al momento que le hacen el curetaje a la madre, le dicen que no se lo pueden llevar (feto) porque es un desecho hospitalario. “¿Cómo le dices eso a una madre? Es hora que veamos el dolor de esa madre”.

Afirmó que el hecho de que una mujer quiera ir al Registro Civil a registrar esa pérdida no afecta a nadie alrededor, por lo que es un tema muy personal y familiar. “Es momento que le demos ese derecho esa madre de registrar esa pérdida”, concluyó la diputada.