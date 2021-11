Corte Suprema no admite advertencia de ilegalidad en contra de Tocumen S.A.

Un segundo revés sufrió la empresa brasileña Odebrecht en el proceso de apelación ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Pública contra la orden de anulación de contrato por parte de Tocumen S.A.

El magistrado Carlos Vásquez, de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), no admitió la advertencia de ilegalidad presentada por la empresa Odebrecht contra la resolución administrativa del contrato para la construcción de la terminal de pasajeros emitida por Tocumen S.A. el 28 de septiembre pasado.

De acuerdo con el magistrado Vásquez, el recurso no puede ser aceptado, ya que el mismo se interpuso después que Tocumen tomó la decisión de anular el contrato, cuando la acción debió someterse antes que se resolviera el contrato.

“Queda claro que la viabilidad jurídica de la advertencia de ilegalidad depende de la existencia de un proceso administrativo en el que no se haya adoptado una decisión, al exigir que el acto o la norma advertida no haya sido aplicado, dicho en otro sentido cuando en un proceso administrativo se emita la decisión al respecto, no es posible presentar la acción contenciosa que nos ocupa, lo que es independiente de los recursos administrativos que se tenga a bien interponer”, indica el fallo firmado por Vásquez.

En la advertencia, Odebrecht sostenía que Tocumen no tenía la facultad para anular el contrato, ya que el mismo establece que en caso de existir una controversia entre las partes, se debía llamar a un arbitraje.

La administración del aeropuerto indica que en las últimas adendas que se hicieron al contrato firmado de 2012 se estableció que en caso que el contratista incumpliera con los puntos acordados en las extensiones de tiempo para finalizar la construcción, la terminal aérea podría poner fin a la relación contractual.