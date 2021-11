Corte Suprema no admitió demanda sobre el velo de 10 años de actas del Gabinete del presidente Cortizo El fallo, bajo la ponencia del magistrado Hernán De León, no admite la demanda porque, a su juicio, en este caso no se ataca la violación de normas constitucionales.

Corte Suprema de Justicia. Foto: Ilustrativa