Corte Suprema no admitió un amparo de garantía contra una resolución del MICI

Por considerar que no queda claro si se vulneran o no los derechos o garantías ciudadanas, la Corte Suprema de Justicia no acogió un amparo de garantías constitucionales promovido por la Asociación de Derecho Ambiental contra una resolución del Ministerio de Comercio e Industrias, emitida en mayo pasado, que añadió al régimen de concesiones mineras del país casi 25 mil hectáreas de tierras en Colón y Coclé.

La resolución demandada, número 89 del 12 de mayo de 2021, que lleva la firma del ministro Ramón Martínez, fue emitida después de que comenzó un diálogo entre ese ministerio y el Banco Interamericano de Desarrollo, para la elaboración de una política nacional de minería. El documento dice que la decisión fue adoptada con la finalidad contribuir a reactivar la economía del país, afectada por la pandemia de la Covid-19.

El autor del fallo es el magistrado Cecilio Cedalise, quien sustentó que en este caso no queda claro que el decreto del MICI vulnere o lesione los derechos o garantías consagrados en la Constitución. Cedalise también explicó que los argumentos presentados por los demandantes carecen de claridad.

La decisión de Cedalise, que fue avalada por otros siete magistrados del pleno de la Corte, dice además que el amparo de garantías constitucionales es un recurso que debe presentarse cuando hay “una auténtica violación de una norma constitucional” y no contra una norma legal, como ocurrió con el recurso de la Asociación de Derecho Ambiental.

El documento también dice que al atacar una resolución del MICI, el recurso podría presentarse en la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte.