Cortizo anuncia extensión del vale digital hasta diciembre

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, anunció este viernes la extensión del Vale Digital por seis meses más, hasta diciembre de 2022.La decisión se da "para garantizar la paz social y beneficiar a miles de panameñas y panameños que se han visto afectados por la pandemia de covid-19", dijo Cortizo durante una gira en la comarca Ngäbe Buglé."A mi me gustaría no extenderlo, porque al no extenderlo significa que la gente no está trabajando, pero no podemos dejar de extenderle la mano a las familias que lo necesitan", agregó.Actualmente, quienes reciben este beneficio deben cumplir con un curso de diez hora del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) o trabajo comunitario, administrados por las juntas comunales.