Cortizo asegura que existen intereses en la Asamblea Nacional para que se mantenga la Constitución actual

Sergio Rivera

El presidente Laurentino Cortizo aseguró que hay intereses dentro de la Asamblea Nacional para que la Constitución Polìtica de la República se mantenga como está.

"Les advierto que hay intereses en la Asamblea de que se mantenga la Constitución vieja...ojo, no se preocupen y ponganse a analizar detalladamente, lean lo que está ahí", dijo Cortizo ante los medios de comunicación este sábado.

Sobre la posibilidad planteada por el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Ardito "Tito" Rodríguez, de retirar el proyecto de reforma constitucional aprobado el lunes, el mandatario indicó que no le corresponde a los diputados retirar una iniciativa que fue presentada por el Ejecutivo.

"El que presentó las reformas fue el Ejecutivo, osea ningún diputado puede estar retirando absolutamente nada", puntualizó Cortizo.

Sobre las protestas de los últimos días, el presidente de la República dijo que son parte de una democracia, siempre y cuando sean pacíficas. Agregó que la mejor manera de lograr consensos sobre el tema es sentarse en una mesa de diálogo.

Lean lo que está ahí. Hay artículos que como panameño no me gustan y no voy a avalar ni permitir la división entre panameños, a raíz de los cambios impulsados por algunos diputados en el Legislativo.

De acuerdo a los procedimientos constitucionales esto tiene que pasar por dos legislaturas pero hay un referéndum y el soberano es el pueblo, señaló Cortizo ante los medios.

En ese llamado a manifestaciones, presenten sus propuestas. Lo que a mí no me gustaría es que terminemos con la misma Constitución. "Todos tienen el derecho a manifestarse, pero en ese proceso deben presentar sus propuestas", dijo el mandatario.

Convocatoria a Sesiones Extraordinarias

El mandatario Laurentino Cortizo anunció que convocará a sesiones extraordinarias en la Asamblea Nacional a partir del 18 de noviembre, para discutir la ratificación de 3 magistrados principales y 6 suplentes para la Corte Suprema de Justicia.

“Yo no estoy aquí para echarle cuento cuando yo digo algo es que lo voy a cumplir...yo me comprometí en debate y en campaña voy a utilizar todo el proceso vinculado a la selección y allí convoque a la Comisión de Justicia y Paz, lo estoy cumpliendo”, dijo el presidente Laurentino Cortizo al culminar la romería en homenaje a los próceres de la Nación.