Cortizo no llenó las expectativas de los grupos organizados colonenses, CUCO declara paro indefinido en la provincia

Por considerar que el presidente Laurentino Cortizo no llenó las expectativas de la Coalición Unidad de Colón (CUCO), la agrupación determinó que el paro se declara de manera indefinida en la provincia, así lo anunció formalmente Edgardo Voitier, dirigente de esta organización.

La reunión que encabezó Cortizo el jueves, se llevó a cabo en el colegio Abel Bravo y empezó pasadas las 4:00 de la tarde y se extendió hasta horas de la noche.

El mandatario junto con varios miembros de su equipo de gobierno explicó a los participantes de este encuentro los avances y las fases en que se encuentran diversos proyectos de infraestructura en ejecución y que están por desarrollarse en la provincia.

Según Voitier, el pliego de peticiones presentado al gobernante tiene tres temas fundamentales, a los cuales el presidente Cortizo no dio respuestas concretas.

"Al tema de alto costo de la vida no tomó una decisión para frenar esta realidad, sobre el aumento de los precios de los combustibles, que tiene a toda la población afectada, no dio respuesta, sobre la terminal de buses no hay transparencia en ese tema", indicó.

El presidente prometió a los dirigentes de la Coalición que atenderá las peticiones hechas durante los cuatro días de huelga en la provincia. En varias ocasiones el mandatario aseguró: “sí hay plata para los proyectos de Colón”.

Cortizo mencionó que en los próximos 15 días se dará la orden de proceder para el reinicio de la construcción del nuevo hospital Manuel Amador Guerrero, se extenderá el programa de mil 700 plazas de empleos a través de la Dirección de Asistencia Social (DAS) y se implementará el programa de empleos Aprender Haciendo, en conjunto con la Cámara de Comercio, la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón y los puertos de contenedores. Explicó que para este programa el gobierno aportará el 50% de los fondos.

Informó sobre los avances de algunos proyectos como Recuperando mi Barrio, la construcción y mejoras a coliseos deportivos. Sobre este último punto, el director de Pandeportes, Héctor Brands, anunció que se invierten 56 millones de dólares en el estadio Mariano Bula, cuyos trabajos deben culminar a finales de 2023.

Cabe resaltar que en este primer encuentro, el presidente Cortizo se comprometió a reunirse nuevamente con los dirigentes colonenses, el próximo martes. Se desconoce la hora de ese segundo encuentro y si será en la ciudad de Panamá o en Colón.

Se tiene previsto que a partir de las 6:00 a.m. de este viernes, se realice una concentración en el sector de Cuatro Altos para continuar la lucha en las calles. Además, no se brindará el servicio de transporte en Colón.