Cortizo se reunió con productores y aseguró que más del 90% de los acuerdos pactados se han cumplido

La tarde de este lunes, el presidente Laurentino Cortizo, recibió en el Salón Paz de la Presidencia de la República a un grupo de productores agropecuarios nacionales, quienes han manifestado su preocupación por el aumento de los químicos e insumos.

Durante la reunión, Cortizo aseguró que en cuanto a este tema, influye situaciones como la pandemia de la Covid-19 y la actual crisis mundial de los contenedores.

En medio del encuentro, el mandatario recibió de manos de la Asociación de Productores de Tierras Altas, un informe de acuerdos alcanzados hasta la fecha, luego de que dicho gremio organizara el primer debate presidencial agropecuario antes de que Cortizo ganara las elecciones en 2019, y en la que se comprometió a ejecutar una serie de acciones a favor de ellos.

"Casi dos años de estar enfrentando la pandemia, y yo no había hecho este ejercicio, y no me sorprende porque hemos trabajado muy duro, pero entre lo que nos comprometimos está alrededor entre un 90 y 95% de avance", afirmó "Nito".

El jefe de Estado, dijo que aún faltan proyectos para seguir avanzando y le comunicó a los productores que cuando culmine de su administración, que "no se regrese a las prácticas de abusar de los productores de este país, quienes le han dado la cara a este país asegurando comida de calidad".

Por su parte, el ministro de Desarrollo Agropecuario (Mida), Augusto Valderrama, mencionó que la reunión fue de balance entre el presidente Cortizo y el gremio de productores, tras dos años de trabajo. "Por mucho tiempo el productor había venido tirando estas situaciones y que no se habían hecho, como suspender las excesivas importaciones que dañaron la producción nacional causando pérdidas a los productores, así como la eliminación de la Aupsa, que era una autopista de las importancias panameñas y no se cumplía con la normativa", acotó.

El presidente de la Asociación de Productores de Tierras Altas, Augusto Jiménez, reveló que con el impacto del huracán ETA e IOTA, y con una adenda de $1.8 millones se impactará prácticamente a los 5 corregimientos de Tierras Altas para que los caminos de producción queden en carpeta asfáltica.

Adelantó que ya se le hizo llegar al despacho de Cortizo un documento elaborado en conjunto con la Cámara de Comercio de Panamá y Chiriquí, sobre la eliminación del control de precio. "A partir del 2 de enero, pedimos que no se postergue este tema porque sabemos que con el alza de los insumos no vamos a aguantar más el tema del control de precios, porque no van a dar los márgenes de ganancia aunque vendamos la papa y la cebolla a un precio, la subida de insumos sabemos que es un problema a nivel nacional", expresó el productor.

Resaltó que están dispuestos a aportar su grano de arena, precisando que "si hay que aportar de nuestro bolsillo para comprar abonos durante tres veces al año, una parte el Gobierno y otra parte nosotros para que no sea solo pedir, lo haremos y así, seguir adelante".