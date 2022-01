Cristal Lawson, asesora en Mitradel, explica el tema de las incapacidades por Covid-19

Ante el aumento de casos de Covid-19, los empresarios y autoridades se mantienen preocupados y en alerta por la gran cantidad de trabajadores infectados, situación que merma la fuerza laboral del país.

La asesora del Despacho Superior del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), Cristal Lawson, dilucidó este miércoles sobre las incapacidades por el nuevo coronavirus.

Explicó que se ha suscitado un problema y es que hay empresas que tienen muchas personas que sobre todo son contacto directo de otra persona que resultó ser positiva, que no están guardando las medidas de bioseguridad y se están agotando los días de incapacidad.

Detalló que la incapacidad debe ser utilizada únicamente cuando la persona está enferma y no puede asistir a laborar.

“En casos de cuarentena preventiva, donde se determina que la persona no mantiene la enfermedad, lo que el Mitradel está recomendando es utilizar primero los días del fondo de incapacidad; si la persona no mantiene días de incapacidad, entonces utilizar las vacaciones, de no mantener vacaciones podría adoptar otras series de medidas como retribuir el tiempo o llegar a un acuerdo con la empresa”, indicó la también abogada.

Resaltó que aquel trabajador que se retira por la cuarentena preventiva, puede laborar en la modalidad de teletrabajo, cumpliendo las reglas de la Ley No. 126 de 2020 sobre el teletrabajo.

Entre otros puntos, Lawson indicó también, que el empleador debe brindarles permisos a los trabajadores para hisoparse o para vacunarse, pero estos deben probar antes y/o después, que usaron el tiempo para tal diligencia.