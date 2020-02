Cruz Roja no dará cobertura en rutas del carnaval en varias ciudades del interior

Celia Douglas

Será la primera vez que la Cruz Roja Panameña no podrá estar en la ruta del carnaval de Las Tablas para brindar apoyo en las labores de atención en salud a los asistentes por no encontrar el respaldo oportuno de las autoridades locales.



El presidente nacional de la Cruz Roja Panameña, Elías Solís, dijo que en Penonomé y Aguadulce tampoco estarán presentes ante la falta de recursos.



Solís puntualizó que han tenido acercamientos con las autoridades locales y las juntas de carnaval en estas ciudades, pero no están en capacidad de ayudarles con los gastos de movilización de sus equipos, insumos y personal voluntario hacia estos puntos.



Desde este fin de semana más de 200 voluntarios de la Cruz Roja Panameña estarán en unos 21 puntos de atención a nivel nacional.



El vicepresidente nacional de la entidad, Reinaldo Bedoya, resaltó que sus servicios también incluían la cobertura en actividades de ríos y balnearios y la tarea quedaría a cargo de otras instituciones.



Los directivos de la Cruz Roja Panameña han hecho un llamado a la ciudadanía en general para que se hagan aportes al trabajo que realizan como agrupación.



El año pasado, la agrupación trabajó con un poco más de un millón de dólares, lo cual no fue suficiente para atender las emergencias y otros eventos a los que debían apoyar durante este período.

