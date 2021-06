CSS registra aumento gradual de casos Covid-19, mantienen capacidad hospitalaria

Celia Douglas

El aumento gradual de casos Covid-19, por ahora, no es igual a los momentos más críticos que se han tenido en Panamá con la pandemia situación que alerta para no bajar la guardia.



El doctor Gustavo Santamaría, director nacional de los Servicios y Prestaciones de Salud de la CSS, reveló que entre los casos existentes, hay personas vacunadas que han recibido sus dos dosis, y se han contagiado, entre otros.



Entre las estrategias disponibles para la capacidad hospitalaria, se encuentra la Ciudad de la Salud que actualmente hay hospitalizados 32 pacientes, y tres de ellos, en cuidados intensivos.



Las autoridades de salud hacen un llamado a no bajar la guardia y mantener todas las medidas de bioseguridad recomendadas por las entidades de salud, ya que el Covid-19 no se ha ido.

Detalles del informe con Josué Villao