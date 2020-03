Cuarentena generalizada sería en horas

El ministro de Seguridad Juan Manuel Pino dio a conocer el procedimientos para salir de los hogares, al momento que se publique la cuarentena generalizada en el país, para combatir contra el Coronavirus COVID-19.

La población sólo podrá salir al supermercado o farmacias en horas determinadas por el último número de su cédula.

7 = 7 am

8 = 8 am

9 = 9 am

0 = 10am

1 = 1pm

2 = 2pm

3 = 3pm

4 = 4pm

5 = 5pm

6 = 6pm

Las personas tendrán 30 minutos antes y 30 minutos después de la hora establecida para movilidad.

Los adultos mayores de 60 solo podrán salir desde las 11.30am a la 1.30pm.

Para aquellas empresas y comercios que deban seguir en operaciones, podrá reportar a sus colaboradores en el portal salvoconducto.innovacion.gob.pa

Presentación previa del documento adjunto: