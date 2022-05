CUCO se niega a firmar acuerdos de finalización de huelga en Colón

ç A pesar de que este mediodía el presidente de la República Laurentino Cortizo, luego de varias horas de reunión, anunciara que mañana se entregaría a orden de proceder para el hospital Manuel Amador Guerrero, en la provincia de Colón, el dirigengtes de la Coalición Unidad por Colón (CUCO), Edgardo Voitier, se negó a firmar el acuerdo de finalización de la huelga.

Según Voitier debe reunirse con las bases para decidir si aceptan los acuerdos que pondrian fin a la paralización en la provincia de Colón que ya tiene 19 días.

"La Coalición no se comprometió a firmar ningún acuerdo, primero, porque no estamos autorizados, y segundo que aquí no se vino con esa condición, entonces tocarña que la Asamblea de CUCO sesione y decidamos si continuamos o no con el paro", dijo Voitier al asegurar que ya firmaron un acuerdo con el Gobierno, empresarios y la Universidad de Panamá, pero no han visto resultados del mismo.

El dirigente reiteró que necesitan respuestas oportunas en materia laboral, además piden que el congelamiento del precio de la gasolina no solo beneficie al sector transporte sino a la pobalción en general.

Por su parte el presidente de la república Laurentino Cortizo reiteró que en cualquier parte del país donde haya un problema lo oportuno es el diálogo.

"Donde hay un problema sentémonos, yo soy un presidente accesible", dijo al anunciar el inicio de la construcción del nuevo Hospital Manuel Amador Guerrero.

La reunión, en la que también participaron gremios docentes, buscaba encontrar concensos en cuanto a la falta de empleo en Colón, el alza del combustible y la canasta básica, mejoras en el sistema de saludx y otras inquietudes que aquejan a los colonenses.

En ese sentido, la reunión dejó algunos frutos pues la Asociación de Profesores de Panamá, la Asociación de Educadores Veragüenses y la Asociación Movimiento Gremialista de Educadores de la República de Panamá sí firmaron el acuerdo de finalización de paro de labores, por lo que deberían retornar a las aulas a partir de mañana.