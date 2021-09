Daniel Lopera: ‘La Asamblea es víctima de su propia poca credibilidad’

Gratamente sorprendido se encuentra Daniel Lopera de Foro Ciudadano, ante la masiva divulgación en redes sociales para la vigilia o manifestación pacífica que se realizará hoy, martes, 14 de septiembre a nivel nacional respecto a las reformas al Código Electoral.

Lopera dilucidó esta mañana en Radio Panamá, que este tema fue un catalizador para la acción ciudadana y la Sociedad Civil tiene ese rol constante de hacer contrapeso al rol gubernamental y “es nuestro rol manifestarnos, protestar, comunicar cuando no estamos de acuerdo con algo y uno de los roles de la asamblea es escuchar ese clamor ciudadano”.

Entre lo comentado, declaró que los diputados deben meterse en la cabeza “que la vida política del país no es feudal y la Asamblea es víctima de su propia poca credibilidad, pero eso no alterará la convocatoria para hoy”.

De acuerdo con el también miembro de Foco, parte de las críticas que hay es precisamente que la Asamblea Nacional, durante toda la pandemia, no ha hecho su trabajo para llevar adelante y reactivar este país. “Cuando le dices a la gente que están blindando el sistema para reelegirse (diputados), eso lo entienden, les molesta y dicen: espérate, voy para allá (protesta), porque eso no puede ser. Cuando le dices a la gente que no va a poder expresar sus sentimientos en redes sociales, así sea de manera gratuita, eso le toca una fibra a la gente”, precisó.

