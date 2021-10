Daniel Lopera sobre reformas electorales: ‘Los diputados no tienen ningún incentivo para hacer lo correcto’

La aprobación en primer debate del proyecto de Ley 544 sobre reformas al Código Electoral ha causado indignación a nivel nacional por muchos sectores, tal es el caso de Daniel Lopera, miembro de Foco Panamá, quien aseguró que esta acción por parte de la Comisión de Gobierno fue un “golazo”.

Aseguró que esto se veía anticipado porque “ya la Asamblea había dado muestras de que no había querido discutir el tema del residuo, parte medular de las reformas electorales, el tema de que si se cuentan los votos o no dos veces para la asignación del residuo y que es algo que el mismo Tribunal Electoral ha dicho que va en contra de la Constitución cuando esta habla de la representatividad y proporcionalidad del voto en la Asamblea, y lo que hace es que le da menos chance a agrupaciones pequeñas, partidos más pequeños y a independientes de llegar a la Asamblea”.

Lopera dijo que estamos inmersos en unas pugnas internas de los partidos y eso afecta de alguna manera u otra el funcionamiento no solo de la Asamblea Nacional, sino que afecta nuestra democracia. “El hecho de que ayer (jueves) introdujeran artículos que ya habían discutido y eliminado, precisamente de que habían llegado a un tipo de acuerdo, es decepcionante”, aseveró.

Sobre el fuero penal electoral

En torno al tema del fuero penal electoral, el miembro de Foco señaló que básicamente los diputados hicieron las modificaciones a la medida, principalmente favoreciendo a la diputada Yanibel Ábrego, quien se conoció que introdujo dos artículos a las modificaciones del Código Electoral en este primer debate. “Esto es para que Yanibel pueda tomarse Cambio Democrático como ella quiere, básicamente lo que dice es: ‘Ey, si a ti no te gusta tu junta directiva de tu partido tú puedes ir cada dos años a una convención para remover’ y eso es lo que significa escaparte del fuero. Vamos a tener personas que cada dos años van a estar en torneos electorales dentro de sus partidos donde están blindados por el fuero electoral, entonces ampliamos el fuero y a parte, le damos más oportunidades dentro de los cinco años para precisamente usar ese fuero cada vez que van a una elección, entonces es ilógico, esto es para que ellos muevan sus Juegos de Tronos internos”, mencionó.

Lopera recalcó que el tema del fuero electoral “tiene nombre y apellido”. Seguidamente agregó, “Yanibel en su momento dice: ‘Yo necesito tomar el CD ya, te voy a reformar el Código Electoral que va a estar vigente por cinco años más porque en enero yo necesito ir a una convención para sacar a Rómulo Roux’”.

En este sentido, el activista reflexiona: “El 50% de los ciudadanos no está inscrito en partidos políticos y ¿cuántos inscritos tiene el CD vs el resto de la población? Entonces estamos todos nosotros que no tenemos nada que ver con su problema y se nos están reformando leyes y perdiendo tiempo en la Asamblea Nacional porque ellos quieren acomodar sus leyes para sus beneficios personales, pero no personales, superinmediatos”.

Enfatizó que “los diputados no tienen ningún incentivo para hacer lo correcto y no tienen ningún desincentivo para no hacerlo”, pues considera que los diputados no tienen el freno de la Corte Suprema de Justicia que es quien debería investigarlos ni el freno de la población que está ocupada viendo cómo sobrevivir.

“Los diputados ya se dieron cuenta desde el periodo pasado, desde que la Asamblea Nacional rompió alianza con Varela, de que ellos pueden hacer lo que les da la gana sin que nadie les diga absolutamente nada y mientras eso siga así y nadie le ponga freno, ellos seguirán haciendo lo que les dé la gana. El problema lastimosamente es que no veo a nadie que le pueda poner freno, si la Corte Suprema de Justicia, y espero que, con estas nuevas designaciones, se puedan poner las faldas para poder hacer lo correcto y digan que en este país lo que se necesita es chequeo”, puntualizó.

Posible demanda ante la Corte Suprema

La tarde de este jueves, luego de aprobarse en primer debate las reformas electorales, el Magistrado presidente del Tribunal Electoral, Heriberto Araúz expresó que “vivimos en un estado de derecho, respetamos el derecho constitucionalidad de los diputados de aprobar las leyes de la República y reconocemos que ellos tienen la última palabra, y tenemos que respetar la Constitución, sin embargo, si no estamos de acuerdo y la sociedad no está de acuerdo, el presidente tiene la última palabra y puede vetar parcial o no parcial este proyecto, y si no se aprueba la última palabra la tendrá la Corte Suprema de Justicia en virtud de una demanda que cualquier ciudadano considere que estos artículos violan la Constitución”, a lo que Lopera se pregunta “¿Cuánto va a tardar la Corte Suprema de Justicia en emitir un fallo? Esto es lo que nos preocupa, yo estoy de acuerdo con Heriberto, esto (las reformas) hay que pelearlo, la gente debe presionar y ver si funciona”.

Yanibel y su ingreso a la Comisión de Gobierno

La diputada por Cambio Democrático, Yanibel Ábrego ingresó la mañana del jueves a la sesión de la Comisión de Gobierno donde se debatían las reformas al Código Electoral, sin ella pertenecer a la misma, revelando que había introducido dos artículos a la Ley 544 que favorecían a su colectivo y alegando que ella conseguía los votos para que los mismos fueron aprobados durante la reunión de los comisionados.

Ante esto, Lopera, quien estuvo presente en este debate de la Comisión y vio de cerca a Ábrego, manifestó que el poder que tienen estos diputados sale de la reelección y de la falta de controles. “Yanibel lleva tres periodos allí (en la Asamblea) y así como a otros, eso les permite por medio de acuerdos lograr generar poder dentro de sus regiones que lo convierten en personas que tienen mucho poder. Yanibel controla todo Capira, así como Benicio Robinson controla Bocas del Toro y eso es lo que les permite perpetuarse en el poder y les permite amasar nombramientos y fortunas”, remarcó.

A Lopera le preocupa que el partido CD acaba de pasar estos artículos que el PRD no le había aprobado en semanas anteriores y se los aprobó ahora “cuando tenemos unas magistradas que van a entrar a la Asamblea Nacional cuando van a ser discutidas sus ratificaciones, y me pregunto ¿qué tipo de acuerdo hicieron ellos? ¿qué estuvieron dispuestos a negociar con el CD para que Yanibel se quede con el partido?”.

Segundo debate

En los próximos días las reformas electorales deben pasar a segundo debate ante el pleno del hemiciclo parlamentario por los 71 diputados, por lo que Daniel Lopera insta a la ciudadanía a estar vigilantes, ya que en este segundo debate no solo la Comisión de Gobierno puede introducir modificaciones sino el resto del pleno. “Se pueden presentar buenas modificaciones como se puede presentar modificaciones desastrosas”, apuntó.

“Hay que estar al pendiente y si hay algún acuerdo entre el PRD y el CD. No sabemos qué pueda pasar”, concluyó.