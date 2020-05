Debaten nuevo protocolo de la Organización Marítima Internacional para el relevo de tripulantes

La Organización Marítima Internacional respalda los nuevos protocolos diseñados para levantar las barreras a los cambios de tripulación que incluyen recomendaciones a las administraciones marítimas y otras autoridades.

Dicho protocolo según lo explicó el capitán Alberto Herrera, de la Asociación Panameña de Oficiales de Marina tiene que ver sobre los desafíos que enfrenta la industria con la pandemia.

El punto once del documento señala que los protocolos pueden modificarse para proporcionar detalles adicionales según sea apropiado y proporcionada, a las regulaciones nacionales o locales, la orientación de salud pública y las circunstancias previas en ese momento.

La situación no es sostenible porque existen tripulaciones con exceso de tiempo abordo, que les ha generado fatiga según Joana Peralta de Maersk, Berth Manager for Mexico and Caribbean.

A su vez, el capitán Juan Maltez de la dirección general de gente de mar de la AMP dice que el 90% de la cara mundial se mueve a través de los mares, de los cuales 290 mil plazas de trabajo directas e indirectas en Panamá, se benefician de ello.

Cada mes, alrededor de 150 000 marinos deben ser cambiados de lugar, hacia y desde los buques que operan, para garantizar el cumplimiento de las normas marítimas internacionales de seguridad, salud y bienestar de la tripulación, y la prevención de la fatiga.

Detalles del informe con Josué Villao