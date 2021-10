Deberá medir su casa para poder realizar actividades con aforo de 100%

Durante la semana salió publicada en Gaceta Oficial la resolución que permite el 100% de aforo en establecimientos comerciales como bares, restaurantes, discotecas y bailes, siempre y cuando las personas que ingresen a estos comercios cumplan con el esquema completo de vacunación.

La tarde de este jueves se conoció que, si alguna persona desea realizar actividades en su casa, el propietario deberá medir su residencia y acercarse a la Dirección Regional de Salud para que le emita una nota de respuesta y se le entregará una calcomanía para que la ubique en su vivienda. “Lo que significa al 100% es 100% de vacunados. Nosotros lo que queremos es que se hagan todas las actividades, pero que sea con personas vacunadas porque eso nos asegura el control de esta enfermedad que está en transmisión comunitaria de incidencia moderada”, mencionó Max Ramírez, jefe de Salud Pública de San Miguelito.

En tanto, la directora regional de Salud de San Miguelito, Yaritzel Ríos, explicó que, en el caso de las actividades en casas, la persona que vaya a hacer la solicitud tiene que saber cuál es la dimensión de la misma, específicamente del área donde se va a desarrollar la actividad sin incluir los otros espacios donde no habrá personas. “Las personas tienen que saber cuánto mide su casa y no es el total de la casa, que hay áreas donde las personas no van a estar como la cocina, esas áreas no deben ser contadas para el aforo, así que solamente el área donde van a estar las personas y allí entonces determinar si todos van a estar vacunados el 100% y si no entonces el 50%”, precisó.