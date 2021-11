Decretan aprehensión provisional para cuatro personas por presuntas irregularidades en la Lotería Nacional

La mañana de este miércoles, el procurador general de la Nación encargado, Javier Caraballo, reveló que la Fiscalía Anticorrupción decretó la aprehensión provisional de cuatro personas por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, relacionadas a irregularidades cometidas en la Lotería Nacional de Beneficencia.

Anunció que se trata de tres funcionarios públicos y un particular, quienes son parte de una investigación que lleva adelante dicha fiscalía.

“Esta investigación inició en marzo de este año sobre supuestos actos irregulares. Los funcionarios son de alto nivel de la Lotería, estas personas, según se ha determinado en la investigación, aprovechando su posición en la Lotería Nacional, se apropiaban ilícitamente de los productos, llámese chances o billetes, dejaban que pasara el sorteo y una vez jugaba el sorteo, mandaban a terceros a cambiar los premios”, detalló Caraballo.

Añadió que, al momento de los hechos, los funcionarios ocupaban los cargos de director de operaciones de la Lotería, de la dirección de entrega de chances y billetes y la directora provincial de la Lotería en Panamá. “Al momento de la aprehensión estas personas siguen trabajando en la Lotería, pero ocupan algunos otros puestos”, señaló.

“Hasta este momento no tenemos todo el arqueo que nos permita determinar cuánto dinero, lo que sí podemos decir es que, al parecer, esto se hacía cada semana. Esta investigación arrojó hoy (miércoles) sus primeras aprehensiones, no descartamos que con el transcurrir investigativo se puedan tener a otros funcionarios públicos y particulares involucrados. Esta investigación nace con el tema del Gordito del Zodiaco, sin embargo, la investigación no ha culminado”, declaró.

El procurador encargado dijo que, durante las acciones de allanamiento, realizadas este miércoles, se encontraron algunos documentos públicos que debían reposar en la Lotería Nacional, no obstante, estaban en la casa de estas personas, lo cual da cuenta de la posible conducta delictiva.

Cabe señalar que, desde hace unos meses, el Ministerio Público abrió una investigación por la supuesta comisión del delito de peculado, tras las contradicciones de la Lotería Nacional de Beneficencia sobre el proceso de pago del premio de un millón 4 mil dólares del Gordito del Zodiaco de abril pasado.

La Lotería está bajo el control del partido Molirena, aliado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), y la cara visible de la entidad es Gloriela Del Río, su directora.

Con este caso, la Fiscalía Anticorrupción busca determinar si existe delito de peculado. El 3 de mayo, la Lotería Nacional anunció que el billete ganador había sido vendido en Veraguas por el billetero Heriberto Castillo Aguilar, y que estaban a la espera de que el ganador se presentara en la entidad. Un día después, el 4 de mayo, la entidad informó que en la mañana de ese día había aparecido la ganadora, por lo que la “Lotería Nacional de Beneficencia procedió a hacer efectivo el premio de un millón 4 mil dólares”. Anexaron la foto del billete con el sello de la institución, y en la parte de arriba se ve la cifra de 1,004,000.

Sin embargo, días después, un video anónimo generó las primeras dudas sobre la transparencia en los sorteos. Se menciona una supuesta red que se encarga de extraer chances y billetes premiados. Se señala al diputado Francisco Pancho Alemán, presidente del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena); a su suplente, Maira Esther González Camarena, y a Gloriela Del Río, directora de la entidad, entre otras autoridades.

Del Río reaccionó al escándalo sobre la ganadora del Gordito el pasado viernes 14 de mayo en una conferencia de prensa. Dijo que no había cobrado todo, que el premio estaba en la bóveda de la entidad. En un comunicado, detallaron que le habían pagado $2 mil y le quedan pendientes por cobrar 1 millón 2 mil dólares. A la fiscalía le corresponde hurgar para llegar a la verdad. Pero el tema trajo al debate la vieja práctica de gobernar y de repartir las instituciones como botín político.