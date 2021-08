Defensor del Pueblo abrirá una queja contra el alcalde de La Chorrera ante las declaraciones vertidas por el alcalde de

Ante las declaraciones vertidas por el alcalde de La Chorrera, Tomás Velásquez, de no atender a los ciudadanos sino están vacunados, el defensor del pueblo, Eduardo Leblanc, calificó la situación como bastante preocupante porque se vulneran los derechos de los ciudadanos que acuden a una institución de un funcionario que ostenta un cargo público, por lo que van abrir una queja en su contra.



A juicio de Leblanc, cuando eres un funcionario el pueblo acude en busca de una respuesta o ayuda, sobre todo cuando eres un alcalde que vives en contacto directo con la comunidad, no es viable que prohíba o restrinjas el acceso.



Calificó prudente estos espacios para recordarle a los servidores públicos que ellos se deben a la comunidad, ya que son los que pagan sus salarios, como para que condicionen la vacuna, cuando es un derecho humano de tomar esa decisión informada, lo que no puede ser una excusa para no atender el clamor del pueblo.



Adelantó que su despacho hay dos quejan que están siendo evaluadas con relación al derecho de admisión bajo la Ley de 2002, pero que en su memento tenía que ver con la discriminación racial. Sin embargo, el escenario actual es con un tema de salud, donde los componentes son distintos.

Con redacción de Víctor Santos