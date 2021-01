Defensor del Pueblo busca acercamientos con Costa Rica para permitir paso de nicaragüenses hacia Nicaragua

El defensor del pueblo, Eduardo Leblanc, se refirió este viernes a la situación que atraviesa un grupo de ciudadanos nicaragüenses varados en Panamá sin posibilidades de llegar a su país.

"La situación es complicada. La verdad es que no hay nada mejor que estar en tu tierra, pero no hay nada peor que no puedas llegar a ella", dijo Leblanc en declaraciones a Radio Panamá.

El Defensor del Pueblo aseguró que el problema es con Costa Rica pues el mandatario Carlos Alvarado firmó un Decreto ordenando el cierre de las fronteras hasta el 1 de febrero. Agregó que en Panamá hay disposición por parte del Servicio Nacional de Migración para firmar los permisos para salir del país, sin embargo, la única forma que tienen es viajar por avión, pero en las circunstancias actuales no cuentan con los recursos económicos para hacerlo por esa vía.

Se trata de 115 familias donde también hay menores de edad, que, tras vender sus pertenencias para tratar de sustentarse, ahora viven de la solidaridad de panameños y compatriotas nicaragüenses.

Leblanc resaltó que se han establecido contactos con autoridades de la Defensoría de los Habitantes y la Dirección de Migración en Costa Rica y les han dicho que carecen de presupuesto para destinar una patrulla que les pueda acompañar hasta la frontera con Nicaragua.

La Defensoría del Pueblo sólo ha podido conversar del tema con el embajador de Nicaragua en Panamá, quien se ha puesto a disposición para gestionar con su Gobierno una solución para los casi 300 nicaragüenses que se encuentran varados a la espera de poder atravesar territorio costarricense y llegar a su país.

Por ahora las familias afectadas deben esperar a que se reabra la frontera con Costa Rica para continuar su travesía hacia Nicaragua. Otras personas han intentado cruzarla y cuando al ser detectados por autoridades costarricenses son devueltos a territorio panameño.

