Defensor del Pueblo solicita al director de la PN informe sobre confuso incidente registrado con unidad del Lince La madre del joven herido, el mismo no pertenece a ninguna banda, no ha tenido problemas con la justicia, ni tampoco ha sido investigado, por lo que no entiende el accionar de esta unidad de la policía

