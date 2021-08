Defensor del Pueblo visita a la Alcaldía de La Chorrera por presunta vulneración de derechos humanos

El Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc González se presentó la tarde de este jueves al Municipio de La Chorrera para constatar la posible vulneración de Derechos Humanos, por la supuesta decisión del alcalde de no atender a los contribuyentes sin vacunación.



Aunque no se encontró ningún letrero prohibiendo el ingreso o atención a las personas no vacunadas, se hizo un llamado verbal a la directora administrativa para que desistan de esa medida en el caso de haber existido de forma verbal, destacó el Defensor del Pueblo.



La Ley 7 del 5 de febrero de 1997 por la cual se crea la Defensoría del Pueblo, le permite a la institución realizar inspección a cualquier entidad gubernamental para evaluar presunta vulneración de los derechos humanos.



Recientemente en medios de comunicación, se divulgó que la Alcaldía del Municipio de La Chorrera y específicamente su alcalde Tomás Velásquez supuestamente prohibía la atención a personas no vacunadas, alegando que atentaría contra su vida y reveló que tenía varias colaboradoras contagiadas por el Covid-19.