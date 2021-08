Defensoría de Oficio de la Acodeco resolvió 40 quejas a favor de los consumidores

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) a través de su Defensoría de Oficio logró resolver 40 quejas a favor de diferentes consumidores por una cuantía total de B/.3,309,527.51, de enero a julio del presente año.

Asimismo, en estos 7 meses, se presentaron 16 demandas ante los tribunales de justicia por B/.918.151.25. De las cuales se destacan 7 por cláusulas abusivas y 5 por falta de información comercial.





La Acodeco reitera que las quejas formales relacionadas a diferentes actividades y que conllevan un proceso legal, pueden ser atendidas por medio de la Defensoría de Oficio de esta institución.

Cuando un consumidor se vea afectado por alguna situación donde sus derechos sean vulnerados por un proveedor de productos o servicio, las cuales no se resuelven a través del proceso de conciliación, de ser viable se presentan las demandas en los juzgados o se logran acuerdos extrajudiciales. En este proceso judicial, pueden estar representados por los defensores de oficio.

Las costas de abogados (defensores de oficio), no se le cargan al consumidor en caso de no obtener fallo a favor. Otros gastos que implican los procesos pueden ser los de publicación de edictos emplazatorios en diarios de circulación nacional; los de defensor de ausente, en caso que el agente económico no comparezca; peritos del tribunal en caso de requerirse un peritaje por el tipo de reclamación que se esté haciendo en el proceso; testigos actuarios del tribunal en caso de diligencia exhibitoria, entre otros, sobre los cuales los consumidores firman un formulario de anuencia al pedir los servicios de defensor de oficio.

Estos gastos son devueltos a la parte al final del proceso, de resultar vencedor en el proceso el consumidor y contar el agente económico con la solvencia para sufragarlos.

Cabe destacar, que los casos o quejas de los consumidores, en cuantías hasta B/. 5,000.00 y en litigios de automóviles hasta B/. 30,000.00, tanto la Acodeco como los juzgados municipales con competencia en esta materia, pueden dictar sentencia. En ambas esferas, administrativa y judicial, los consumidores tienen la posibilidad de tramitar sus procesos sin abogado, sin perjuicio que designen apoderado luego de su comparecencia directa en el proceso.

En el resto de los procesos de protección al consumidor (con cuantías superiores a los 5 mil balboas), corresponde al consumidor demandar sus derechos ante los tribunales de justicia y, en estos casos, cuenta con la posibilidad de ser representado por un defensor de oficio de la Acodeco, lo cual le eximiría del gasto de honorarios de abogado, sin embargo, deberá asumir los gastos del proceso.