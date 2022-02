Defensoría del Pueblo entrevistará hoy a supuestas víctimas de esterilizaciones en Bocas del Toro

Una comisión de la Defensoría del Pueblo viajará este lunes a la provincia de Bocas del Toro, en medio de una investigación que se efectúa por denuncias sobre supuestas esterilizaciones sin consentimiento a mujeres indígenas.

El defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, expresó la mañana de este lunes en Panamá Hoy, que la comisión estará integrada por la Defensora Adjunta, el director de Protección de Derechos Humanos y los directores de Mujer y Legal, y su persona.

Reveló que por ahora tienen previsto entrevistar a tres personas. "Estamos confirmando una mayor cantidad, ya que en un medio se hablaba de 10 mujeres, pero esto está en especulación hasta que lleguemos al área", dijo; indicando que esto es en Changuinola, cerca al proyecto hidroeléctrico. "No es un área adyacente; es una tierra colectiva, no comarcal y no tienen autoridades autóctonas", agregó.

Resaltó que es un tema muy difícil de digerir y comprender, por lo que han apuntado a no escatimar esfuerzos y avocar a casi toda la Defensoría del Pueblo para que acuda al área.

En estos momentos, en el lugar ya se encuentra un médico de la Defensoría y una psicóloga.

“Estamos por investigar posible trato cruel inhumano, me gustaría hablar de supuesto porque no tenemos pruebas fehacientes en estos momentos, no puedo decir que existe ese trato y tampoco puedo decir que es una práctica que realiza el Gobierno, el Estado panameño a nacionales o extranjeros, es muy delicado”, sostuvo Leblanc.

Cabe recordar que la semana pasada, durante una sesión de la Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional la diputada suplente Walkiria Chandler reveló denuncias de supuestas esterilizaciones sin consentimiento que se le hicieron a mujeres de comunidades indígenas en las provincias de Bocas del Toro y Chiriquí.