Denuncian supuestas irregularidades en escogencia de la directiva de la Secretaría Nacional de la Mujer y Juventud de RM

En medio de supuestas irregularidades cerró a las 4:00 p.m. del domingo, el proceso de votación para la escogencia de la junta directiva de la Secretaría Nacional de la Mujer y Secretaría Nacional de la Juventud del partido Realizando Metas (RM).

Mariela Jiménez de la Nómina Azul y aspirante a la Secretaría de la Mujer denunció a lo largo de la jornada la supuesta comisión de irregularidades en el proceso.

Según Jiménez "faltaron escuelas, no hay mesas, es una locura lo que está pasando" dijo Jiménez tras acudir a uno de los centros de votación.

Jiménez viene desde hace unos días denunciando supuestas irregularidades cometidas supuestamente por la nómina amarilla y por miembros de la Comisión Nacional de Elecciones. La Comisión Nacional de Elecciones Internas, la preside Alma Cortés; Tomás Martinelli, vicepresidente; y Héctor Santos Rudas, subsecretario.

Justamente por la nómina amarilla, para presidir la Secretaría Ejecutiva Nacional de la Juventud, aspira Rafael Ramsés Rodríguez Cortés.

Jiménez manifestó que como presidenta de la nómina no aparece en el centro de votación al que acudió. "Somos cinco y las cinco de la nómina no hemos podido votar, Señora presidenta del Comité explíqueme por qué Marta de Martinelli y Mariela Jiménez no pueden votar, explíquenme eso", exclamó Jiménez.

"Ha habido un conjunto de irregularidades tanto del Tribunal Electoral como de la Comisión de Elecciones, que después tendrán que dar explicaciones del por qué se están dando todas estas anomalía en la elección", señaló Jiménez.

Previamente el secretario general del partido, Luis Eduardo Camacho, pidió a los copartidarios ejercer su derecho al voto y demostrar la fuerza del colectivo político y de su presidente Ricardo Martinelli.

Camacho, en la inmediaciones del colegio Jephta B. Duncan, del corregimiento 24 de diciembre, expresó su respaldó a la nómina azul, cuyos candidatos Mariela Jiménez y Oliver Dawkins, aspiran a la Secretaria de la Mujer y la Juventud, respectivamente.

También habló de supuestas irregularidades y cuestionó al Tribunal Electoral por no autorizar una prórroga para realizar estas elecciones, comparando una situación similar en la que si se le permitió al partido Panameñista, al que le dieron dos prórrogas para realizar su evento interno.

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Alma Cortés al respecto manifestó que recorrió varios puntos de votación y aseguró que vio mucha armonía en el proceso.

Añadió que siempre se dan quejas en este tipo de elecciones y que una de ellas fue la relativa a los padrones y afirmó que incluso ella no pudo votar.

El Tribunal Electoral no participó

Mediante un comunicado, el Tribunal Electoral (TE) informó que no participa en la organización, desarrollo y supervisión de las elecciones internas del partido Realizando Metas (RM), ya que legalmente es una responsabilidad de dicho partido.

"En todo caso, la participación del Tribunal se hubiese dado a solicitud del colectivo y mediante la firma de un convenio que establecería las tareas a desarrollar por ambas partes, tal como ha ocurrido con otras organizaciones políticas en eventos similares", destacó la entidad.

Detalló el TE que al no existir este convenio, el desarrollo y financiamiento de la actividad quedó bajo la responsabilidad del colectivo político. "Por parte del TE, solo se brindó apoyo en lo concerniente a información de los centros de votación y materiales como bolígrafos, lápiz, papel, urnas y mamparas".