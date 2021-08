Desaciertos y mala comunicación en gestión de Cortizo, Gómez

Los desaciertos de forma seguida que se han cometido durante los dos años de gestión del presidente Laurentino Cortizo, se deben a una mala estrategia de comunicación, según la exprocuradora Ana Matilde Gómez.



A juicio de Gómez, casos como el de querer restringir resoluciones y actas del Consejo de Gabinete, que eran facultades que estaban en la Ley N°6 de Transparencia y Acceso a la Información, son impensables en momentos que existe un nivel de vulnerabilidad de la gestión pública.



Sobre los escándalos de conflictos de intereses que han salido a relucir en Salud, puntualizó que el término está muy bien definido en el Código de Uniforme de Ética de los funcionarios.



“En la medida que usted no transparenta sus actos y no rinde cuentas, que no debe dar explicaciones, usted no está comprendiendo que en democracia la subordinación de los servidores públicos a gobernados; es decir, no se está entendiendo que la relación de gobernabilidad se fortalece en la medida que usted comprende que su papel es de servir no de venir a servirse”, detalló Gómez.



Con relación a la salida del señor Marcel Salamín, quien renegociaba el contrato con Minera Panamá, las calificó de lamentables y vergonzosas, pues deberían llevar a la sociedad a urgirle al Gobierno que cese una negociación con Minera porque definitivamente no estaban velando por los mejores intereses del país.