Desarrollo del año escolar 2021 preocupa a directores de colegios oficiales

La secretaria general de la Asociación de Directores de Escuelas Oficiales, Isis Caballero, dijo que el año escolar 2020 fue difícil para el sistema educativo y donde los directivos de los centros escolares tuvieron que buscar recursos adicionales para comenzar a dar las clases en modalidad virtual y a distancia.

Caballero destacó que se hicieron muchas promesas que al final no se cumplieron. "Las guías que se elaboraron para primaria llegaron en noviembre y las que se prepararían con el material para Media no las recibimos", informó en declaraciones a Radio Panamá.

La representante de la Asociación de Directores de Escuelas Oficiales indicó que les preocupa el desarrollo del año escolar 2021 porque en el 2020 hubo muchas dificultades, incluso con el internet que era necesario para dar las clases y seguimiento a los estudiantes.

Durante el año escolar anterior también hubo muchos despidos y pocos nombramientos, aseguró la docente. Añadió que hay colegios que durante el 2020 se quedaron sin el personal necesario para atender a la comunidad educativa.

"Tuvimos que ir a las calles a solicitar que se nos diera internet gratuito para la educación de los estudiantes y no llegó como se esperaba", destacó la profesora Isis Caballero. Agregó que muchos alumnos no tenían los equipos con la capacidad necesaria para el uso de las plataformas.

Caballero señaló que muchos docentes no están de acuerdo con un año escolar de manera semipresencial pues consideran que las condiciones no son las óptimas en materia sanitaria para la movilización de estudiantes a los centros educativos. Afirmó que no se debe poner en riesgo la salud de estudiantes y docentes.

Por otro lado, la profesora Isis Caballero se refirió a los efectos de la burocracia estatal y que les impidió durante el año escolar 2020 concretar proyectos en muchos centros educativos, una situación que dijo, se ha agravado con la pandemia.

Detalles del informe con Sergio Rivera