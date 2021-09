Desde hoy los toques de queda serán de 1:00 a.m. a 4:00 a.m.

A partir de hoy los toques de queda se redujeron a nivel nacional de 1:00 a.m. a 4:00 a.m., anunció el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre.

"A nivel nacional en los distritos que mantienen algún toque de queda, este quedará a partir de este miércoles de 1:00 a.m. a 4:00 a.m. y el cierre de comercios se dará a las 12:00 a.m.", sostuvo Sucre.

En la provincia de Colón se levanta el toque de queda en los corregimientos de Portobelo y Omar Torrijos, ante la disminución de contagios de COVID-19.

Se levanta también el toque de queda en el distrito de Los Pozos en la provincia de Herrera, y en el distrito de Los Santos.

Mientras tanto, en la provincia de Veraguas se levanta el toque de queda en los distritos de Montijo, Las Palmas, Mariato, Río de Jesús y Santa Fe.

Por otro lado, en la provincia de Chiriquí, quedan sin medidas restrictivas los distritos de Renacimiento, San Lorenzo, Tierras Altas, Tolé, Alanje, Remedios y San Félix.

Se levanta la medida de toque de queda en el distrito de Santa Fe, provincia de Darién.

Llegan más vacunas

Igualmente, para hoy se espera lleguen al país 375 mil 570 nuevas dosis de Pfizer, que van a ayudar a reforzar el proceso de vacunación.

El Programa Ampliado de Inmunización (PAI), alcanzó una cobertura total de 5,015,092 vacunas aplicadas contra la COVID-19 en todo el territorio nacional, incluyendo primeras y segundas dosis de las casas farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca.

De la casa farmacéutica Pfizer se han aplicado 4,283,633 vacunas, mientras que de AstraZeneca se han colocado 731,459 dosis.