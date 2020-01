Despacho de la Primera Dama realiza donación al ION de prótesis mamarias

Celia Douglas

El Despacho de la Primera Dama entregó al Instituto Oncológico Nacional 41 prótesis mamarias que serán de beneficio para las pacientes de este nosocomio.

Yazmín Colón de Cortizo, acudió personalmente para hacer entrega de estas prótesis y resaltó la importancia de hacerse a tiempo el examen de mamas.

Luis Francisco Sucre, viceministro de Salud señaló que el costo de cada prótesis varía según el tamaño o marca, pero podría estar cerca de los 7 mil dólares, por lo que resulta importante esta donación, ya que estas personas en su mayoría no cuentan con los recursos para adquirir las prótesis.

Por otro lado el funcionario indicó que se hacen los trámites correspondientes para la construcción del nuevo edificio del ION, ya se cuenta con el terreno y se estima que antes de concluir este gobierno se tenga esta nueva edificación.

El nuevo edificio estará ubicado al lado de la ciudad hospitalaria, el viceministro no adelantó la cifra aproximada que será invertida no solamente en estructura, si no en equipamiento y recurso humano.

Detalles del informe con Manuel Espinosa