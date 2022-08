Detallan resultados semanales de la Mesa Única del Diálogo por Panamá

Durante la reunión de la Mesa Única del Diálogo por Panamá, que se reanudó a las 3:45 p.m. del viernes 19 de agosto de 2022, en Penonomé, Coclé, la Alianza Nacional del Pueblo Organizado (Anadepo) preguntó por la distribución del presupuesto del año 2023, además que se explique con detalles el alquiler de autos en el Ministerio de la Presidencia.

Luis Amado, asesor económico de la Presidencia de la República, entregó a los facilitadores y grupos sociales el número del acto público que aparece en la web de Panamá Compra, donde están los detalles del contrato de alquiler de autos.

Amado explicó que cuando se hizo la investigación, se constató que en el mercado local cada vehículo tenía un costo estimado de B/.77 mil, mientras que los autos sedan estaban entre B/.48 y B/.58 mil; el cálculo fue hecho en 24 meses con la depreciación y por eso se concluyó que era más costoso comprar que alquilar.

Atendiendo a consultas hechas por representantes de Anadepo, Sara Pedreschi, directora general de Carrera Administrativa, manifestó que en el Ministerio de la Presidencia hay 22 cargos de directores y subdirectores nacionales ejecutivos y más del 90% de esos funcionarios no gana más que el ministro de la Presidencia, a excepción de algunos directores que están amparados por leyes especiales.

NEGOCIACIONES POR LA PAZ SOCIAL BOLETÍN No. 34 1/5 2/2 Explicó que el Diálogo Nacional por la CSS está suspendido porque se solicitó a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que elabore el informe de la situación actuarial de la entidad y definir el futuro del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Salamín dijo que, siguiendo la metodología de la Mesa Única del Diálogo por Panamá, el punto relacionado a la recomposición del Diálogo Nacional por la CSS se considera en disenso. Las organizaciones sociales cuestionan que no se le permita a la Iglesia Católica convocar y facilitar el Diálogo por la Caja de Seguro Social.

Los facilitadores de la Iglesia Católica que participan en la Mesa Única del Diálogo por Panamá señalaron que las autoridades eclesiásticas no convocan, sino que aceptan la solicitud que se les hizo de ser facilitadores, con la aprobación de los demás grupos participantes presentes en la mesa.

Doris Zapata, ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, manifestó que no se opone a que se establezca una Comisión de Seguimiento a los temas acordados, como lo plantean las organizaciones sociales, pues hay personal de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) trabajando y verificando en lugares específicos donde puedan darse anomalías con los precios de los productos regulados de la canasta básica de alimentos. Zapata solicitó que se retome la metodología del diálogo sin perder de vista el cumplimiento de lo acordado en temas de la canasta básica, combustible y medicamentos.

NEGOCIACIONES POR LA PAZ SOCIAL BOLETÍN No. 25vaqa 2/5

Pedreschi agregó que en los demás ministerios hay muchos directores amparados por leyes, escalafones y especialidades que ganan más que algunos ministros. El viceministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Roger Tejada solicitó, respeto para el licenciado Luis Amado anter comentarios expresados por participantes de la Mesa Única del Diálogo por Panamá. Anadepo y la Alianza Pueblo Unido por la Vida solicitan la presencia de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) y el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) para responder por el tema de los 72 productos regulados de la canasta básica de alimentos.

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Doris Zapata, señaló que el tema de la canasta básica ya se agotó, aunque está de acuerdo en darle seguimiento, sobre todo porque Acodeco está realizando operativos para fiscalizar el cumplimiento de los acuerdos. Zapata mencionó que existe una instrucción del vicepresidente de la República y ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo, de conformar un equipo para dar seguimiento a todo lo acordado en la Mesa Única del Diálogo por Panamá. Roberto Lugo, asesor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), contestó a los representantes de Anadepo que el Estado da subsidio a las entidades descentralizadas utilizando el 6% destinado a educación. Agregó que la ley orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS) impide al Órgano Ejecutivo tocar el presupuesto de esa entidad.

NEGOCIACIONES POR LA PAZ SOCIAL BOLETÍN No. 25vaqa 3/5 El licenciado Lugo hizo una presentación gráfica y ofreció detalles del presupuesto del Estado para el año 2023, revelando las cifras de ingresos totales y gastos totales y corrientes. Los miembros del grupo Bastión de Lucha del Oriente Chiricano, Comarca Ngäbe Buglé y Campesinos se quejaron por la falta de medicamentos y el poco presupuesto para salud asignado a la comarca Ngäbe Buglé. Roger Tejada, viceministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, dijo que los acuerdos logrados en el diálogo se están cumpliendo de forma gradual, no solo por parte del Mida y el IMA, sino también de otras instituciones. El licenciado Lugo hizo una explicación amplia sobre todos los trámites seguidos para las consultorías de estudios, asesorías e investigación. Los facilitadores indicaron que han terminado 10 rondas de debate, con preguntas y respuestas, por lo que hay que dar paso a definir si habrá una mesa de contacto o comisión para definir consenso y disensos. La Alianza Pueblo Unido por la Vida pidió una última ronda de debate porque quedan algunas dudas pendientes, indicando que estarían enfocados en hacer propuestas concretas. El equipo del Gobierno Nacional y los demás grupos sociales aprobaron la ronda 11 de debate del tema: Corrupción y Transparencia. La Alianza Pueblo Unido por la Vida habló sobre los casos de abusos a menores en los que supuestamente están vinculados personajes de la política nacional y no hay una respuesta definitiva.

NEGOCIACIONES POR LA PAZ SOCIAL BOLETÍN No. 25vaqa 4/5 Anadepo solicitó más respuestas sobre los asuntos de corrupción en el país. La Alianza Pueblo Unido por la Vida denunció que una funcionaria, jefa de Recursos Humanos de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), ha realizado ataques en redes sociales en contra de los educadores. El viceministro de la Presidencia. Carlos García, reiteró la situación crítica en que el Gobierno Nacional recibió las finanzas públicas en 2019 con un déficit de más de B/.2 mil 300 millones, y que la situación económica se agravó con la pandemia Covid-19. García manifestó que se contestaron más de 150 preguntas aparte de las 32 propuestas de las organizaciones sociales, por lo que en algunos casos los cuestionamientos son repetitivos. Elsa Fernández, administradora general de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), señaló que las auditorías sociales ya están funcionando en proyectos en construcción. Sobre el caso de la funcionaria de Ampyme, Fernández respondió que la Antai recomendó la destitución. Ante las preguntas de los educadores, el viceministro García manifestó que los vehículos de las instituciones que se utilizaron para los trabajos de trazabilidad durante la pandemia del Covid-19, tenían desperfectos sencillos pero que para repararlos se necesitaba un trámite prolongado en el tiempo. Ante la necesidad de efectuar de inmediato la trazabilidad, se utilizaron fondos de la partida discrecional para comprar llantas, baterías y otras piezas que permitiesen utilizar los autos de inmediato.