Detienen a jugador de la selección en confuso incidente y es llevado a un juez de paz

Luego de la victoria de Panamá ante El Salvador la noche de este martes, se suscitó un confuso incidente entre varias personas, incluyendo al jugador de la Selección Nacional de Panamá, conocido como “El fulo”, Cristian Martínez y una unidad policial.

En redes sociales circularon videos en la que se llevan al jugador esposado, minutos antes de que el futbolista llegara a su hogar, en El Chorrillo.

Según informes, la Policía Nacional realizaba retenes en el sector, porque aparentemente, se habían escuchado algunas detonaciones.

El jugador, quien se encontraba con su esposa e hijo, fue conducido a juez de paz, pero el expediente luego fue archivado.

De acuerdo con el comisionado Luis Ortíz, jefe de la Unidad Preventiva Comunitaria (UPC), declaró: "pienso yo que por la euforia alguien sacó un arma, empezó hacer disparos, la Policía reacciona y va al lugar”.

Mencionó que las personas salieron huyendo del lugar al ver la presencia de los uniformados. "El vehículo donde iba el jugador “El Fulo” Martínez también va saliendo, es detenido, pero al ser verificado la dama y el jugador se muestran molestos y hubo algunas diferencias con las unidades. Solamente se le hizo una amonestación verbal, lamentamos lo que pasó y vamos a seguir trabajando, es por la seguridad de ellos también, la seguridad del lugar, simplemente porque hubo una alerta de unas detonaciones y creo que también estamos cuidando al jugador, sin embargo, no sabíamos cuando llegamos quién iba en el vehículo. El juez de paz desestimó ambas partes”, apuntó.

En tanto, la esposa del jugador Martínez, conocida como Astrid Carolina, narró en sus redes sociales lo sucedido. "Llegando a casa a eso de las 11:30 p.m., después del partido de Panamá, 2 calles antes de nuestra residencia, hubo detonaciones, girando justo a una cuadra se nos abalanzan cinco policías con capuchas y arma en mano cargada en nuestra presencia, diciendo: 'quietos, bajen los vidrios'. En el auto iba mi persona, mi esposo y mi hijo. Cristian, respetuosamente le dice a los guardias: '¿qué pasó oficial? vengo de jugar con la selección, soy Cristian Martínez'; el policía nos pide la licencia (se la di) y a Cristian le pidió la cédula (se la entregó)".

Prosiguió: "Los guardias alterados nos dicen que nos bajemos del carro. Cristian diciéndole '¿qué pasó comando?, míreme, vengo de una concentración de 14 días, soy Cristian Martínez', a lo que el guardia le responde: 'No me interesa quién sean o si vienen de los Estados Unidos, voy a revisar el carro' a lo que Cristian le dice un poco molesto que no hay nada ilícito en el carro, mientras que el guardia insiste en revisar el carro y Cristian insistía en que revisara y los dejara ir. La teniente que se encontraba dijo 'evita les haga pasar un mal rato en el cuartel, hago constar'. De repente se ponen agresivos, empiezan los empujones, lo esposan y yo tratando de hablar con ellos de por qué lo estaban esposando y me dicen: 'a tí también y tu hijo se queda solo, y va a la policía de menores', cosa que ocasiona nuestra molestia, pues nos llevaron y el niño se quedó solo en el auto. Al llegar al cuartel, los guardias lo golpearon (a Cristian). Es todo lo sucedido, dejen el morbo y de dar opiniones sin saber los hechos. El video lo subió a la red una vecina que se quedó con nuestras pertenencias".