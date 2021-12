Diálogo por la Caja de Seguro Social entrará en receso a partir de este martes

El Diálogo por la Caja de Seguro Social (CSS) entrará en un receso a partir de este martes, 14 de diciembre, informó la presidenta de la Junta Directiva de la CSS, Aida de Maduro.

Explicó que este receso es temporal, agregando que los temas del programa Invalidez Vejez y Muerte (IVM) y la informalidad no han sido tratados aún en la mesa plenaria.

"Lamentablemente no se le ha dado la importancia que tiene el tema de IVM para la institución. Se tenía mucha esperanza en este diálogo, pero las propuestas deben ir más al desempeño integral de la institución y en este momento no se dio eso, se dieron propuestas que no inciden en la institución como tal y en su mejor desempeño”, mencionó Maduro en Telemetro.

Este diálogo se impulsó con el objetivo de responder a situaciones diversas para hacer frente a crisis nacionales.

Generalmente los diálogos nacionales se componen de tres fases sucesivas: la primera fase se refiere a la convocatoria, la segunda fase comprende el proceso del propio Diálogo que contiene 4 sub procesos; la apertura, la preparación, el propio Diálogo y el cierre, y la última fase la implementación del resultado del Diálogo nacional; sin embargo, este diálogo de la CSS no ha avanzado lo suficiente.