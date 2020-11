Diálogo por la CSS debe ser con actores de la seguridad social según Jované

Celia Douglas

El programa de Invalidez, Vejez y Muerte, incorporación de trabajadores informales y su gestión administrativa son algunos temas que se atenderán el próximo año en enero cuando inicie el proceso para atender la crisis de la CSS.

Para el ex director de la entidad Juan Jované existen varias cosas que no están claras, porque espera que no se utilicen las recomendaciones de la Junta Técnica Actuarial que habla de la edad de jubilación, entre otros.



Según palabras del Presidente Cortizo el proceso se diferencia de otras convocatorias de diálogo por su innovación, con la participación de todos los sectores.



Según el economista Felipe Argote se debe cambiar todo porque el sistema debe funcionar correctamente para el beneficio de toda la población.



El Gobierno señala que el mecanismo de concertación nacional en su primera fase otorgará un periodo de tres meses para la participación ciudadana, a través de la plataforma digital Ágora.

Detalles del informe con Josué Villao