Diferentes sectores piden que opinión del pueblo sea incluida en el paquete de Reformas Constitucionales

Celia Douglas

Desde que la Asamblea Nacional de diputados inicio con el debate en su momento, sobre el proyecto de Reformas a la Constitución decidió quedarse con el documento original, a pesar de las consultas que se hicieron a nivel nacional.

Jorge Juan De La Guardia, Presidente de la Cámara de Comercio dice que las personas no están protestando contra las reformas en sí, sino por el actuar de los diputados sobre modificaciones en último momento.



Según lo que se ha escuchado según Maribel Jaén, de la Comisión de Justicia y Paz pareciera que no se dio el tiempo no los espacios para conocer la propuesta del Ejecutivo.



Para el abogado Alfonso Fraguela, el proyecto murió en su cuna por el rechazo generalizado que ocasionó la falta de consenso desde un principio, sobre el tema.



El paquete de reformas constitucionales desde el inicio generó conflictos, a lo interno de la Asamblea, el Ejecutivo y la sociedad civil organizada.

Detalles del informe con Josue Villao