‘Dimes y diretes’ entre José Luis ‘Popi Varela y Ricardo Martinelli

Un altercado entre José Luis “Popi” Varela y Ricardo Martinelli se suscitó la mañana de este lunes en las afueras de las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio (SPA), en Plaza Ágora.

El enfrentamiento ocurrió en el mencionado lugar donde se viene desarrollando desde hace semanas, el juicio contra el expresidente Martinelli por el caso “pinchazos telefónicos” y en el que el hermano del exmandatario Juan Carlos Varela es uno de los testigos.

“Popi” Varela explicó a los medios de comunicación que Martinelli le “tiró” y se pegaron. “Él me tiró y yo le metí su patada”, narró el exdiputado.

En tanto, el líder del nuevo colectivo Realizando Metas, escribió en su cuenta de Twitter: “Hoy le metí un puñete en la cara a Popi Varela, nos agarraron y después hubo solo gritos e insultos. Los Varela acabaron con Panamá y trataron de matarme 3 veces y de quebrarme. Responsables de mis hijos y la muerte de mi madre. Los veo a ellos y hago lo mismo otra vez”.

Prosiguió: “Mañana publicaremos los audios de lo que dijo el hermano de #narcovarela y usted mismo juzgue donde él tuvo que negar mi participación al no constarle nada que me incrimine o vincule en ningún hecho delictivo. Él dice no le pegaron, yo solo me río de él”.

Luego de estos tuits de Martinelli, “Popi” le respondió por la misma red social: “Aquí estoy tranquilo por haber dicho la verdad, trataste de agredirme rodeado de SPI y no pudiste ni rozarme. Me das lástima y compasión ante tantos problemas que tienes con la justicia en diferentes países. Ese mismo tweet te incrimina. La desesperación no te lleva a nada”.

El exdiputado panameñista terminó diciendo: “A Martinelli le tengo compasión y lástima. Verlo así denota más lo desesperado que está ante las pruebas tan contundentes que di”.