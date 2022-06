Diputada Dalia Bernal arremete contra Rómulo Roux: 'Para mí es un grandísimo idiota y está aculilla'o'

Este fin de semana, parte del grupo de los diputados disidentes de Cambio Democrático (CD) se reunieron con las bases del colectivo en el área de Churuquita Chiquita, en el Pajonal del Norte de Penonomé. Entre las diputadas presentes se encontraban Dalia Bernal y Yanibel Ábrego.

Al final de este encuentro, Bernal aprovechó para arremeter contra el presidente de CD, Rómulo Roux, expresando que "no tiene nombre para nosotros describir al presidente de nuestro glorioso partido que sin él poner un solo recurso económico y un voto, nosotros lo montamos como presidente de Cambio Democrático".

Añadió que ellos (diputados disidentes) creyeron que Roux representaría a las bases del colectivo. Al mismo tiempo, declaró "una persona sin conciencia, que solo piensa en lucrar del partido Cambio Democrático y manifestar que 15 diputados no representamos un voto para él, pero cuando él necesitó de estos 15 diputados, él caminó sin pagar ningún centavo, montándose en una lancha sin saber a qué lugar iba, montándose en una avioneta sin pensar quién pagó esa avioneta. A mí me da tristeza, no tiene ni siquiera un ápice de credibilidad para nosotros. Para mí, como diputada que soy, él es un grandísimo idiota, tiene culillo, está aculilla'o porque Ricardo tiene los votos y aunque él diga que a Ricardo no lo van a dejar correr, que siga creyendo en su mente escasa, mínima y retrógrada que tiene".

Según la diputada del distrito de San Miguelito, Roux "quiere destruir el partido que nosotros se lo pusimos en bandeja de plata y gracias a nosotros, el equipo de trabajo de Yanibel y a nosotros 15, Ricardo le levantó la mano para que él fuera candidato a la presidencia. Y para llegar a dónde él llegó se vendió porque para concepto de todos los de Cambio Democrático, nosotros ganamos la presidencia del partido, pero lamentablemente con una sonrisa y sus grandes orejas él dice que perdió".

"Él vendió el partido Cambio Democrático y no sabemos por qué, y si esto a mí me va a traer un poquito de problema, estoy acostumbrada a resolver problemas, esa siempre ha sido mi vida, soy una mujer fuerte, me jubilé, llegué a la diputación; tengo cuatro periodos en San Miguelito y me tiene sin cuidado él y su grupejo poco representativo que tiene en el partido", remarcó la diputada.

Bernal retó a Rómulo Roux a irse a elecciones, "que se atreva a ver si es un hombre de verdad, un caballero de verdad y si no le tiene miedo a estas mujeres que estamos trabajando y varones, para que Yanibel sea la presidenta del partido Cambio Democrático y Ricardo sea nuestro futuro presidente, y el cambio es ya".

Volvió a recalcar que el actual presidente de CD es un "hombre aculilla'o, las orejas no lo dejan a él pensar porque él no escucha el poder del pueblo, él no escucha con conciencia lo que le están diciendo las bases, pero él se está dejando llevar de cuatro bellacos que no se dan capacitaciones, etc". Agregó que Roux alquiló carros en tiempo de pandemia, pagó hoteles cuando no estaban funcionando, "gracias a Dios todo el mundo se ha dado cuenta de la clase de persona que es y el grupejo de los que lo siguen a él, lo digo con conciencia propia porque a todos los conozco y sé un poquito de cada uno".

Por su parte, la diputada Yanibel Ábrego no se quedó atrás y le reiteró a Roux volcarse hacia las urnas para una elección democrática. "En todo equipo político se suma, no se resta, y nosotros tenemos que sumar para ganar las próximas elecciones. Queremos que Cambio Democrático junto a Ricardo Martinelli vuelva a gobernar en 2024", precisó.

Dijo que las bases merecen respeto y que Rómulo Roux no puede perpetuarse en el poder, "usted está acostumbrado a que le regalen todo y no le vamos a regalar ni un puesto más".

Ábrego enfatizó que Roux tiene miedo a enfrentarlos, "queremos ir a las urnas y eso es lo que claman nuestras bases. A nivel nacional nuestras bases claman por ir a una alianza con Ricardo Martinelli, nosotros no queremos alianza con el partido Panameñista. Queremos una alianza con Ricardo Martinelli que es el único que nos puede devolver la esperanza de levantar la economía, de más empleo y más plata en el bolsillo de la gente".