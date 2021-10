Diputada Rosas sobre segundo debate de reformas electorales: ‘No aceptamos retrocesos ni trajes a la medida’

La diputada Ana Giselle Rosas ha criticado duramente el manejo que se le ha dado a la discusión de las reformas al Código Electoral y así lo manifestó durante la sesión permanente de la Asamblea Nacional, luego de que la mayoría de sus colegas rechazaran el informe de minoría presentado por la bancada panameñista e independiente de devolver a primer debate el proyecto de Ley 544.

Rosas reconoció que hay una mayoría de diputado del PRD en conjunto con Molinera y algunos de su colectivo, Cambio Democrático que respaldaron seguir con el segundo debate, sin embargo, ella y el resto de los que se han opuesto, no descartan este miércoles, durante la sesión del pleno legislativo, presentar estas propuestas de reformas para que estos artículos sean modificados y sean incluidos en el tema de paridad de género, particularmente.

“No aceptamos retrocesos ni aceptamos trajes a la medida y las reformas electorales tienen el objetivo de darle mayor poder al ciudadano para que al momento de ejercer el voto su voluntad se respete, no es precisamente buscar los mecanismos para que los políticos que están ahora o aspiran a estar en 2024 ajusten las normas para ganar legalmente en aparente legalidad, no lo que no van a obtener en los votos en las urnas”, señaló.

Consideró que la ciudadanía debe seguir el debate de las reformas y esté vigilante de toda la discusión, ya que, en segundo debate cualquiera de los 71 diputados puede presentar propuestas de modificación, y “es a veces este mecanismo el que se aprovecha para meter los goles y camarones de artículos que no han sido discutidos y aprobados, y que quieran a través de esta mayoría parlamentaria pasarse por insistencia”.

La diputada por Cambio Democrático explicó en qué consiste un informe de minoría. “Cuando una comisión se aprueba en un primer debate, los diputados que forman parte de esa comisión que votan en contra o salvan el voto, tienen la oportunidad de sustentar en el pleno ese salvamento de voto”, indicó.

En este caso, el diputado Luis Ernesto Carles del partido panameñista y Juan Diego Vásquez de la bancada independiente, quienes salvaron su voto ante la Comisión de Gobierno en este primer debate, eran los que tenían la facultad de sustentar el informe de minoría, sin embargo, otros diputados también tenían la oportunidad de sustentar la propuesta.

En ambos informes, el punto en común era la solicitud de devolver a primer debate el proyecto de ley 544 porque se coincide con ambas posturas la necesidad de incorporar algunos artículos que fueron aprobados en la Comisión Nacional de Reformas Electorales que sesionó por año y medio, y dentro del cual Cambio Democrático y otros partidos participaron, al igual que miembros de la Sociedad Civil.

Este grupo minúsculo de diputados no ha estado de acuerdo con los artículos que se han manejado en el fuero penal electoral y la adjudicación de curules en circuitos plurinominales a través de la forma matemática del residuo.

El pleno de la Asamblea retoma este miércoles la discusión del nuevo Código Electoral, a partir de la 1:00 p.m. para determinar si se logran consensos para aprobar la ley 544 en segundo debate.