Diputada Zulay Rodríguez presenta demanda de inconstitucionalidad en contra de 4 artículos del Código Electoral

“No podemos seguir con la misma sinvergüenzura de siempre, por eso hemos interpuesto este recurso para frenar este exabrupto y cumplir nuestra promesa con el pueblo panameño”, estas fueron las palabras de la diputada Zulay Rodríguez, quien se apersonó la mañana de este martes a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para presentar una demanda de inconstitucionalidad en contra de cuatro artículos del Código Electoral.

Además de Rodríguez, dos diputadas más presentaron la misma demanda, estas fueron: Ana Giselle Rosas de Cambio Democrático y Yesenia Rodríguez del Partido Panameñista.

Dicha demanda hace referencia a cuatro artículos contemplados dentro del proyecto de ley 544, entre ellos está el número siete que modifica el artículo No. 22 del Código Electoral porque faculta a los magistrados del Tribunal Electoral excluir del Padrón Electoral si no han participado en tres elecciones, porque viola el derecho al sufragio y la participación política.

También demandan el numeral 3 del artículo No. 117, que modifica el artículo No. 301 del Código Electoral que hace un distingo en las ofertas electorales, por ejemplo, hace obligatorio las primarias para presidente en los partidos con más de 100 mil adherentes.

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó el pasado 21 de octubre en tercer debate, las reformas al Código Electoral, luego de que el presidente Cortizo vetara un solo artículo de esta ley.

Entre los elementos que presentaron las diputadas contra las reformas electorales está el artículo No. 308-1 del proyecto de ley No. 544 viola el artículo No. 4 de la Constitución, el cual plantea que las normas internacionales aprobadas en Panamá son de obligatorio cumplimiento, como por ejemplo la convención contra la discriminación de las mujeres.