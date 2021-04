Diputado Arias es "No Culpable" por delitos sexuales

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en su calidad de Tribunal de Juicio Oral, decidió la no culpabilidad del diputado Arquesio Arias (PRD) por los delitos de Violación Sexual Agravada en perjuicio de dos mujeres y de Actos Libidinosos Agravados en perjuicio de una de ellas.

El Órgano Judicial comunicó que la decisión de pleno de la Corte Suprema de Justicia se basó en que durante el desarrollo del juicio oral no se logró probar la comisión del delito de actos libidinosos bajo ninguna modalidad y tampoco se demostró el de Violación Sexual en modalidad agravada, debido a graves inconsistencias.

En cuanto al delito de Actos Libidinosos Agravados, tras tres votaciones, el Tribunal de Juicio Oral no pudo alcanzar el voto mayoritario calificado (2/3 partes), para decidir la culpabilidad o no culpabilidad del Diputado Arias, como consecuencia, no fue condenado. La votación fue 5 a favor y 4 en contra, sin embargo, faltó un voto para lograr su condena.

La deliberación por parte del Tribunal de Juicio Oral, comenzó la tarde del viernes luego de ocho días en los que las partes involucradas hicieron sus alegatos y se practicaron unas 80 pruebas entre testimoniales, periciales, documentales y materiales. El veredicto fue anunciado a las 11:30 p.m.

En este proceso penal, el Tribunal de Juicio Oral estuvo integrado por los Magistrados Luis Ramón Fábrega Sánchez (Presidente), María Eugenia López (Relatora), Ángela Russo de Cedeño, Carlos Vásquez Reyes, José Ayú Prado Canals, Hernán De León, Cecilio Cedalise, Otilda Vergara de Valderrama (Magistrada Suplente) y Miguel Espino González (Magistrado Suplente).

El médico Arquesio Arias fue denunciado en 2019, a las pocas semanas de juramentarse como Diputado de la República en representación del circuito 10-2 (Comarca Guna Yala). En octubre de 2019 se le imputó cargos por la comisión de los delitos de Violación sexual agravada y Actos Libidinosos, con ello se le dictaminaron medidas cautelares.