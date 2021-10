Diputado Carles apela a que el presidente Cortizo vete artículos del Código Electoral que atentan contra la democracia

La aprobación en primer debate de las reformas al Código Electoral no ha sido del agrado de muchos sectores de la Sociedad Civil ni de algunos diputados de oposición, como es el caso de Luis Ernesto Carles del partido panameñista, quien apela a que el presidente de la República, Laurentino Cortizo, vete los artículos introducidos a último momento el pasado jueves, en la sesión de la Comisión de Gobierno.

El diputado afirmó que desconocen cuándo se retoma el segundo debate del proyecto de Ley 544 ante el pleno de la Asamblea Nacional, sin embargo, él no pierde la esperanza de que el mandatario pueda revisar minuciosamente cada artículo que a su juicio son discordantes y atentan contra la democracia y procesos electorales más transparentes.

“El presidente de la República tendrá una palabra importante, al final yo creo que esto lo van a aprobar, la población ha manifestado su rechazo y va en aumento, emplazo al presidente que es él, si esto llegase a sus manos, él no puede sancionar esta ley total, tendrá que vetarla de manera parcial y hacer hincapié en las recomendaciones que ha hecho el Tribunal Electoral. Allí nos vamos a dar cuenta si el presidente está jugando para un partido o un equipo o si es el presidente de todos los panameños”, enfatizó.

Carles indicó que Cortizo ha manifestado que tiene toda la intención de mediar en este conflicto. “Él fue el que medió, fue el que quizás hizo que el Tribunal Electoral se sentara con los diputados y pudiésemos recomponer con el respeto debido a lo consensuado en la Comisión Nacional de Reformas Electorales con un resultado que en algún momento fue productivo, pero el jueves se empañó nuevamente cuando introdujeron 12 modificaciones nuevas que alteraron y se volvieron discordantes con lo que se había avanzado y aprobado en primer debate”, agregó.

Reiteró que el país clama por reglas claras y no a la medida o al remiendo de una mayoría como ocurrió el pasado jueves en la Comisión de Gobierno.

Artículos nuevos le quitan voz al Tribunal Electoral

De acuerdo con el diputado Carles, el Tribunal Electoral ha hecho muestra de su credibilidad y se hizo eco del mensaje que dio el magistrado presidente del TE, Heriberto Araúz de poder demandar (el TE) ante la Corte Suprema de Justicia como inconstitucional las modificaciones al Código Electoral. “Lo que afirmaba el magistrado Araúz es un poco preocupante porque los artículos aprobados el pasado jueves le quita un sinnúmero de competencia al TE para que pueda fiscalizar los torneos internos de los partidos políticos y al mismo tiempo, con estas modificaciones, de adelantar las convenciones extraordinarias y le quita la facultad del Tribunal Electoral que pueda estudiar en el fondo si es conveniente o no, procedente o no, un llamado a una sesión o convención extraordinaria. En este caso el árbitro no es el partido gobernante, es el Tribunal Electoral”, sostuvo.

Aseguró que, en este segundo debate, los magistrados del TE ya no tendrán mucha voz, la tendrán los 71 diputados del pleno legislativo.

Quieren engavetarla

Según Carles, el objetivo que tienen algunos diputados es que el proyecto de Ley 544 se engavete y quedarse con las mismas reglas del Código Electoral de 2017. “No quito la posibilidad de que esto duerma el sueño eterno y no podemos permitir eso”, remarcó.

Fuero penal electoral y residuo / cociente

Sobre el fuero penal electoral, tema medular que ha causado polémica en la ciudadanía, dijo que algunos de sus colegas lo han ampliado aún más.

Explicó que el fuero penal electoral antes solo era para las elecciones generales “donde diríamos se establecía un fuero penal durante ese tiempo de proselitismo y un tiempo después, hubieses ganado o no tenías una protección para que aquellos contrarios políticos no te demandaran con algún subterfugio. Ahora lo han ampliado a las elecciones primarias de cargos generales. Mi partido ha manifestado que hay que hacer un alto, ese fuero penal electoral ha sido rechazado por todas las legislaciones comparadas, ya eso no existe, la persecución política no es un elemento circunstancial en la decisión de una elección, así que no debe ser utilizada ya porque no se utilizó en la debida forma”, comentó.

Respecto a la adjudicación de curules en los circuitos plurinominales a través del residuo como está redactado en la norma actualmente “que te permite contar dos veces los votos para aquellas curules que se vayan a obtener por residuo cuando el legislador, en un momento pasado, estamos hablando quizás de tres reformas anteriores, lo que buscaba con el residuo era mayor representatividad y que aquellos partidos que hubiesen recibido adjudicación de curules por cociente y por medio cociente se le restaran esos votos y la adjudicación de residuo fuera para los más votados pero de otras listas, ya sea de partidos políticos o candidatos independientes, al final lo que se debe buscar en los circuitos plurinominales es la mayor representatividad y no favorecer a los partidos grandes”.