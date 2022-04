Diputado Gabriel Silva aclara que uso de criptomonedas en Panamá no será igual a la de El Salvador

El diputado independiente, Gabriel Silva y proponente del proyecto de ley que legalizará el uso de Bitcoin y las criptomonedas en Panamá, y que fue aprobado en primer debate por el pleno de la Asamblea Nacional en días pasados, aclaró este lunes en Radio Panamá, que esta normativa no es igual a la que existe en El Salvador que está definido de uso obligatorio, y en nuestro país será opcional.

"Aquí en Panampá estamos poniendo esto opcional, eso significa que si yo tengo una criptomoneda en Panamá y quiero pagar con ella y el local no la quiere aceptar, el local no está obligado a aceptarla. Además, la legislación de El Salvador habla solamente de una criptomoneda que es Bitcoin, sin embargo, el proyecto aprobado en primer debate establece la posibilidad de utilizar cualquier criptomoneda, sin embargo nosotros no podemos ni queremos cerrar a que únicamente se utilice una criptomoneda", explicó.

Agregó que también hay un aspecto constitucional. "Nuestra constitución prohibe el uso obligatorio forzoso de únicamente una moneda y en Panamá se puede utilizar difereetes monedas, establecer una sola sería inconstitucional. Nosotros no hablabamos únicamente de Bitcoin, hablamos de pluralidad de criptomonedas", dijo.