Diputado independiente presenta iniciativa que busca sancionar de manera ejemplar a funcionarios botellas

Celia Douglas

El diputado independiente Gabriel Silva presentó ante la Asamblea Nacional una iniciativa legislativa que incrementa la pena a los funcionarios públicos que cobran y no trabajan, al mismo tiempo establece sanciones con pena de prisión a quienes realicen dichos nombramientos.

Silva dijo que no es un secreto que en el gobierno existen las llamadas “botellas”, los cuales son funcionarios que tienen un contrato ganan dinero y sin embargo no realizan sus trabajos.



Indicó que es hora de tomar cartas en el asunto, ya que la planilla estatal ha estado en crecimiento desde hace más de 10 años, y no es justificable que en un país como Panamá en donde cada día hay mayor desempleo se tenga a funcionarios botellas.



Según el proponente de la iniciativa se busca enviar un mensaje fuerte a la ciudadanía para que los dineros del Estado sean utilizados de la manera correcta.



Detalles del informe con Manuel Espinosa