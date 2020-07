Diputado Luis Ernesto Carles presenta anteproyecto que crea renta solidaria temporal de 300 dólares

Celia Douglas

Se trata de una iniciativa que crea una renta solidaria temporal presentada por el diputado Luis Ernesto Carles precisamente ante la situación que atraviesa el país por el COVID-19, en donde el Gobierno ha hecho esfuerzos para ayudar a las familias panameñas, pero considera que la ayuda no es suficiente.

Reconoce los esfuerzos por parte del Gobierno, como por ejemplo avanzar desde ya en la compra de una vacuna, pero también se debe considerar que más de 200 mil panameños están siendo afectados directamente y el 75% no volverán a sus empleos mientras no se reactiven los bloques, de igual manera hay más de 500 mil trabajadores informales que no están generando ingresos.

Con el anteproyecto se propone una renta de 300 dólares mensuales hasta el 31 de diciembre para los trabajadores informales los cuales deberán contar con una certificación de la alcaldía.

Un elemento importante de esta iniciativa es que es una renta solidaria por hogar, de igual manera se verán beneficiados todos los trabajadores despedidos y suspendidos de sus labores desde que se decretó el estado de emergencia, artesanos, trabajadores independientes, entre otros.

Carles dijo que este proyecto le exige al ministro de Economía y Finanzas publicar mensualmente por un principio de transparencia quienes son los que están recibiendo la renta solidaria, la cual no puede ser de 80 ni 100 dólares, por lo que se requiere un apoyo solidario cónsono con la canasta básica.

Detalles del informe con Manuel Espinosa